Son dakika haberleri! Rasim Öztekin'in ölüm haberi sonrası sevenleri hastaneye akın etti

Rasim Öztekin'in ölüm haberi sonrası sevenleri hastaneye akın etti

İSTANBUL - Usta oyuncu Rasim Öztekin'in ölüm haberi sonrası sevenleri hastaneye akın etti. Son dönemde rol aldığı Seksenler dizisinin oyuncu kadrosu da hastaneye gelerek Öztekin'in ailesine başsağlığı diledi.

62 yaşındaki usta oyuncu Rasim Öztekin evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmış ve tedaviye alındığı Siyami Ersek Hastanesi'nde geçirmiş olduğu kalp krizi sonrası yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Ölüm haberinin ardından usta oyuncunun sevenleri hastaneye akın etti. Özellikle son dönemde yer aldığı 'Seksenler' dizisinin oyuncuları hastaneye gelerek, Öztekin'in ailesine başsağlığı diledi.

"Bizim için baba gibiydi"

Hastaneye gelen Seksenler dizinin 'Bekçi Bekir'i olarak bilinen Haci Ali Konuk, "Rasim Öztekin bizim abimizdi. Kalbinde maalesef bir problem vardı. Biz yine de çok umutluyduk. Sete gelirdi herhangi bir rahatsızlığı olmazdı. Herkese selamını verir, rolünü oynardı. Ne denir artık bilemiyorum. Uzun yıllardır tanışıyorduk. Bizim için baba gibiydi. Başımız sağ olsun" diyerek üzüntüsünü ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CÜNEYT SEVİNDİK