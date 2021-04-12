Son Dakika | Ramazan kolisi dağıtırken silahlı saldırıda yaralandı
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Son Dakika | Ramazan kolisi dağıtırken silahlı saldırıda yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Ramazan kolisi dağıtırken silahlı saldırıda yaralandı

Son dakika haberi... Samsun'da yardım için Ramazan kolisi dağıtan bir kişi, silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.

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Samsun'da yardım için Ramazan kolisi dağıtan bir kişi, silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yardım için Ramazan kolisi dağıtan Y.K. (47) silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu her iki ayağından yaralanan Y.K., 112 ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı yaralama olayına karıştıkları iddia edilen Y.Y. (25) ve N.K. (19) ise olay yerinden motosikletle kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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