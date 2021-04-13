Son Dakika: Ramazan'da kuaförler kapanacak mı? Berber ve kuaförler kapanacak mı? 2021 kuaförler kapanacak mı?
Son dakika: Ramazan'da berber ve kuaförler açık mı? Ramazan ayında, tam kapanma olacak mı? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası yeni tedbirlerin alınması beklenirken, en çok merak edilenlerden biri de berber ve kuaförler oldu. Güzellik merkezleri ve kuaförlerin açık olup olmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, Ramazan'da kuaförler kapanacak mı? Berber ve kuaförler kapanacak mı? 2021 kuaförler kapanacak mı?
Son dakika: Ramazan'da berber ve kuaförler açık mı? Ramazan ayında, tam kapanma olacak mı? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası yeni tedbirlerin alınması beklenirken, en çok merak edilenlerden biri de berber ve kuaförler oldu. Güzellik merkezleri ve kuaförlerin açık olup olmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, Ramazan'da kuaförler kapanacak mı? Berber ve kuaförler kapanacak mı? 2021 kuaförler kapanacak mı? İşte detaylar haberimizde…
SON DAKİKA: RAMAZAN'DA KUAFÖRLER KAPANACAK MI?
Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde çalışmaktadır.
Tüm ülkenin merakla beklediği Ramazan tedbirlerinin görüşüleceği Kabine toplantısı Beştepe'de başladı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıklıyor.
Ayrıntılar geliyor…
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Kendi kendine bakım
Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.
Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.
Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.
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