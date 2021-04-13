Son Dakika: Ramazan'da kuaförler kapanacak mı? Berber ve kuaförler kapanacak mı? 2021 kuaförler kapanacak mı?

Son dakika: Ramazan'da berber ve kuaförler açık mı? Ramazan ayında, tam kapanma olacak mı? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası yeni tedbirlerin alınması beklenirken, en çok merak edilenlerden biri de berber ve kuaförler oldu. Güzellik merkezleri ve kuaförlerin açık olup olmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, Ramazan'da kuaförler kapanacak mı? Berber ve kuaförler kapanacak mı? 2021 kuaförler kapanacak mı?