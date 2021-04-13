Son Dakika: Ramazan'da kuaförler kapanacak mı? Berber ve kuaförler kapanacak mı? 2021 kuaförler kapanacak mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: Ramazan'da kuaförler kapanacak mı? Berber ve kuaförler kapanacak mı? 2021 kuaförler kapanacak mı?

Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem
Son Dakika: Ramazan'da kuaförler kapanacak mı? Berber ve kuaförler kapanacak mı? 2021 kuaförler kapanacak mı?

Son dakika: Ramazan'da berber ve kuaförler açık mı? Ramazan ayında, tam kapanma olacak mı? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası yeni tedbirlerin alınması beklenirken, en çok merak edilenlerden biri de berber ve kuaförler oldu. Güzellik merkezleri ve kuaförlerin açık olup olmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, Ramazan'da kuaförler kapanacak mı? Berber ve kuaförler kapanacak mı? 2021 kuaförler kapanacak mı?

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanmaya geçilecek
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanmaya geçilecek

Son dakika: Ramazan'da berber ve kuaförler açık mı? Ramazan ayında, tam kapanma olacak mı? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası yeni tedbirlerin alınması beklenirken, en çok merak edilenlerden biri de berber ve kuaförler oldu. Güzellik merkezleri ve kuaförlerin açık olup olmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, Ramazan'da kuaförler kapanacak mı? Berber ve kuaförler kapanacak mı? 2021 kuaförler kapanacak mı? İşte detaylar haberimizde…

SON DAKİKA: RAMAZAN'DA KUAFÖRLER KAPANACAK MI?

Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde çalışmaktadır.

Tüm ülkenin merakla beklediği Ramazan tedbirlerinin görüşüleceği Kabine toplantısı Beştepe'de başladı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıklıyor.

Ayrıntılar geliyor…

#EVDEKAL
Kendi kendine bakım
Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.
Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.
Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.
#EVDEKAL
Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Vladimir Putin Alparslan Türkeş Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Burak Deniz Merve Dizdar
Spor Necip Uysal Ersun Yanal Yılmaz Vural Ünal Karaman Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika: Ramazan'da kuaförler kapanacak mı? Berber ve kuaförler kapanacak mı? 2021 kuaförler kapanacak mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 19:16:44. #1.16#
title