Son dakika! Ramazan'da çocuklar eğlenceli vakit geçiriyor
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Son dakika! Ramazan'da çocuklar eğlenceli vakit geçiriyor

Son dakika! Ramazan'da çocuklar eğlenceli vakit geçiriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberler... ORDU (İHA) – Ordu'nun Fatsa Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerini internet ve sosyal medya aracılığı ile evlere ulaştırarak, dijital dünyada Ramazan esintilerini hissettiriyor.

ORDU (İHA) – Ordu'nun Fatsa Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerini internet ve sosyal medya aracılığı ile evlere ulaştırarak, dijital dünyada Ramazan esintilerini hissettiriyor.

Ramazan geleneğini ve ruhunu yaşatmak adına etkinliklerini dijital ortama taşıyan Fatsa Belediyesi, Ramazan için özel olarak hazırlanan etkinliklerle, vatandaşların keyifli ve kaliteli zaman geçirmesini sağlıyor. Yetişkinlerin yanı sıra, çocuklara yönelik programlar organize eden Fatsa Belediyesi, çocuklar için birbirinden güzel Ramazan etkinliklerini sanal olarak evlere ulaştırıyor. Her hafta farklı sosyal etkinlikler ve gönül sohbetleri ile ramazan ayının kültürel lezzetlerini evlere taşıyan Fatsa Belediyesi, Hacivat-Karagöz, komedi skeç şov ve çocuk tiyatrosunu online yayınlarla evlere götürerek eğlenceli dakikalar yaşatıyor.

Belediye olarak hazırlanan programlarla Ramazan'ın ayının atmosferini evlere taşıdıklarını söyleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Pandemi koşulları nedeniyle Ramazan ayına yönelik kültürel etkinliklerimizi, sosyal medya mecralarına taşıdık. Vatandaşlarımız evlerinde hoşça vakit geçirsin diye, sosyal etkinliklerimiz ve gönül sohbetlerimizle Ramazan ayının manevi havasını evlerde yaşatıyoruz. Bu yıl evlerimizde karşıladığımız Ramazan'ın ruhuna uygun etkinliklerimizle vatandaşlarımızın evlerine konuk olmaya devam edeceğiz" dedi. - ORDU

Son dakika! Ramazan'da çocuklar eğlenceli vakit geçiriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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