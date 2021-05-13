Son dakika! Ramazan Bayramı'nın ilk günü şehitlik ziyaretleri
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Son dakika! Ramazan Bayramı'nın ilk günü şehitlik ziyaretleri

Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika haberler: Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır'daki şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şehitlikleri ziyaret etti.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır'daki şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şehitlikleri ziyaret etti.

Erzurum'daki Kars Kapı Şehitliği'ne gelen aileler, vatan uğruna şehit olan evlat ve yakınları için Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti, gözyaşı döktü.

Ziyaret sonrası bazı şehit yakınları, görevliler ile kabirlerin bakımını yaptı.

Son dakika! Ramazan Bayramı'nın ilk günü şehitlik ziyaretleri
Son dakika! Ramazan Bayramı'nın ilk günü şehitlik ziyaretleri
Son dakika! Ramazan Bayramı'nın ilk günü şehitlik ziyaretleri
Son dakika! Ramazan Bayramı'nın ilk günü şehitlik ziyaretleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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