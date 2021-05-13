Son dakika! Ramazan Bayramı'nın ilk günü şehitlik ziyaretleri

Son dakika haberler: Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır'daki şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şehitlikleri ziyaret etti.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır'daki şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şehitlikleri ziyaret etti.

Erzurum'daki Kars Kapı Şehitliği'ne gelen aileler, vatan uğruna şehit olan evlat ve yakınları için Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti, gözyaşı döktü.

Ziyaret sonrası bazı şehit yakınları, görevliler ile kabirlerin bakımını yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir