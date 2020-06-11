Son Dakika | Rafael Pereira, Portekiz ekiplerinin hedefinde Bir son dakika haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Ain forması giyen 20 yaşındaki Brezilyalı sol bek Rafael Pereira'nın gözü Avrupa'da.

Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Ain forması giyen 20 yaşındaki Brezilyalı sol bek Rafael Pereira'nın gözü Avrupa'da. Genç futbolcu transfer döneminde özellikle Portekiz'de birçok kulübün hedefinde.

Korona virüs sonrasında birçok ülke futbola geri dönmeye hazırlanırken, takımlar da önümüzdeki sezonun kadrolarını kurmak için takviye hazırlıklarına başladı. Bu isimlerden biri de Brezilyalı sol bek Rafael Pereira. Brezilya ekiplerinden Desportes'te futbola başlayan ve ardından Portekiz takımlarından Leixoes'e transfer olan Pereira, geçtiğimiz sezon devre arasında bir başka Portekiz ekibi Vila'ya transfer olmuştu. Ocak ayında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Ain'le anlaşmaya varan 20 yaşındaki futbolcu, Portekiz'e dönmeye hazırlanıyor. Avrupa'nın birçok takımının ve özellikle de Portekiz takımlarının gündemindeki isim olan 20 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde adından sıkça söz ettirecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA