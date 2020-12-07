Son Dakika | Radara yakalanamamak için her türlü tedbiri aldı ancak polise yakalandı
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Son Dakika | Radara yakalanamamak için her türlü tedbiri aldı ancak polise yakalandı

07.12.2020 16:17 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:21
Son Dakika | Radara yakalanamamak için her türlü tedbiri aldı ancak polise yakalandı

Son dakika haber... Muğla-Marmaris yolunda hız sınırını aştığında radara yakalanamamak için aracına özel donanım ekleten bir sürücü radara yakalanmadı ama polise yakalandı.

Muğla-Marmaris yolunda hız sınırını aştığında radara yakalanamamak için aracına özel donanım ekleten bir sürücü radara yakalanmadı ama polise yakalandı. Sürücüye 'Hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları araçlarda bulundurmak suçu'ndan 3 bin 728 TL para cezası kesildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Marmaris Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri bugün sabah saatlerinde Çetibeli Polis Trafik Kontrol noktasında beklediği sırada, Marmaris'ten gelip Gökova istikametine giden bir araçtaki cihazı gördü. Yoldan geçen aracı takibe alıp peşine düşen polis ekipleri, aracı yaklaşık 2 kilometre sonra durdurmayı başardı. Araca monte edilmiş cihazı inceleyen polis ekipleri, araçtaki radar tespit cihazını buldular. Polis ekipleri 30 yaşındaki O.F.E. isimli sürücüyü gözaltına aldı.

Gözaltına alınan sürücü hakkında soruşturma başlatılırken hakkında da Karayolu Trafik Kanunu'nun 51/5b maddesine istinaden 'Hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları araçlarda bulundurmak suçu' ile işlem yapıldı. 3 bin 728 Lira para cezası ve karayolları kanununa göre araç içinde yasak cihazları araç içinde bulundurmak suçlaması ile adliyeye sevk edilen şahıs ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. - MUĞLA

Son Dakika | Radara yakalanamamak için her türlü tedbiri aldı ancak polise yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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