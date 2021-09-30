Son dakika haberi! Rabia selamıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamlayan Abdulkadir Tunçel son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi açılışı töreni sırasında, hastanede gördüğü tedavi ile beynindeki tümör alınan 5 yaşındaki Abdulkadir Tunçel ile video konferans yöntemiyle kısa bir süre sohbet etmişti. Yaklaşık 3,5 yılda 19 kez ameliyat olan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Abdulkadir Tunçel son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl Temmuz ayında gerçekleşen Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi açılışı töreni sırasında, hastanede gördüğü tedavi ile beynindeki tümör alınan 4 yaşındaki Abdulkadir Tunçel ile video konferans yöntemiyle kısa bir süre sohbet etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyuncak araba hediye ettiği çocuk ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam göndermişti.

3,5 yılda 19 kez ameliyat oldu

Yaklaşık 3,5 yılda 19 kez ameliyat olan Abdulkadir Tuncel dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Minik Tunçel için bugün Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Tunçel'in ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından okunan dualar eşliğinde minik Tunçel'in tabutu omuzlar eşliğinde cenaze aracına konuldu. 5 yaşında hayatını kaybeden Abdulkadir Tunçel'in cenazesi Kayaşehir'de bulunan aile kabristanlığına defnedildi. Törende Baba Ömer Tunçel'in güçlükle ayakta durduğu görüldü.

3,5 yılın 2,5 yılı hastanede geçti

Oğlunun cenaze töreninde konuşan acılı baba Ömer Tunçel, "Yaklaşık 4 seneye doğru gidiyordu. Beyin tümörü ile mücadele ediyordu. 3. kez lüks etti. Nasip kısmet buraya kadarmış. Her şey Allah'tan üniversite hastanesinde biz ilk çocuk nörolojiye muayene olmaya gittik. Acil beyin MR'ı denildi, yatış yapıldı. Şikayetten Alllah'a sığınırım o gün bu gündür hastanedeyiz. 3,5 senenin yaklaşık 2,5 senesi hastanede geçti diyebilirim. Orada tek üzüldüğüm tümör ameliyatı yapıldı. Hidrosefali hastalığı gelişti. Şantını beceremediler. Beceremediklerini söylememeleri nedeniyle 10 tane ameliyat geçirdi. Aldım başka bir üniversite hastanesinde bir tane taktırdım. Çok ameliyat olmaktan 1 ay sonra dikişleri açıldı. En son Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Beyin Cerrahi servisinde Tufan hocamıza müracaat ettik. Tufan hocamız sağolsun bizi bu sıkıntılardan kurtardı. Geçen yıl Haziran ayında 3 tümör ameliyatı oldu. Tufan hocam hem tümör hem de ikinci şantı takarak tek ameliyat yaptı. Hiçbir problem yaşamadık. Ben hayat tecrübeme göre konuşuyorum. 19'uncu ameliyatını oldu. Ehli ellere denk gelmememiz nedeniyle maalesef ki 19 kez ameliyat oldu. Mevlam hayatın her safhasında işin ehli ile denk getirsin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ayrı bir sevgisi vardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı oğlunun ayrı bir sevgisi olduğunu ifade eden Tunçel, "Cumhurbaşkanımıza aşıktı. Biz hiçbir şey öğretmedik. Afişlerde, billboardlarda Cumhurbaşkanımızın resmini görür hemen Rabia işaretini yapardı. Kendisini çok seviyordu. Ona olan sevgisi bir başkaydı. Allah'ta onun sevgisini karşılıksız bırakmadı. Kartal Şehir Hastanesinin açılışında onları buluşturdu. Duasını aldık. Kendisinden Allah razı olsun" dedi.

(Selim Bayraktar - İsmet Aktaş-İHA)