Dr. Erkul: Türkiye'ye teknoloji ve inovasyon kazandırma hazırlığındayız

Teknoloji devlerinin Türkiye operasyonlarında önemli görevler üstlenen Dr. R. Erdem Erkul, Türkiye'ye "teknoloji ve inovasyon alanında katma değer kazandırmayı" amaçlayan ve "gençleri, teknoloji meraklılarını heyecanlandıracak" bir hazırlık içinde olduklarını açıkladı.