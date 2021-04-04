PYD/YPG terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı

PYD/YPG terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı Ankara Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri, PYD/YPG terör örgütünde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 şüpheliyi yakaladı.

PYD/YPG terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı

ANKARA - Ankara Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri, PYD/YPG terör örgütünde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 şüpheliyi yakaladı.

Ankara Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, PYD/YPG silahlı terör örgütünde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik ise çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT İŞLİ