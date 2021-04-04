PYD/YPG terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PYD/YPG terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT İŞLİ - Haberler | 3. Sayfa

PYD/YPG terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı Ankara Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri, PYD/YPG terör örgütünde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 şüpheliyi yakaladı.

Son Dakika: 103 emekli amiralin Montrö bildirisine tepkiler çığ gibi büyüyor! Soruşturma başlatıldı
Son Dakika: 103 emekli amiralin Montrö bildirisine tepkiler çığ gibi büyüyor! Soruşturma başlatıldı
Emekli 103 amiralin yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri Ankara'yı karıştırdı
Emekli 103 amiralin yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri Ankara'yı karıştırdı

PYD/YPG terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı

ANKARA - Ankara Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri, PYD/YPG terör örgütünde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 şüpheliyi yakaladı.

Ankara Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, PYD/YPG silahlı terör örgütünde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik ise çalışmalar devam ediyor.

PYD/YPG terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı
PYD/YPG terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı
PYD/YPG terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı
PYD/YPG terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT İŞLİ

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Burak Deniz Defne Samyeli Berrak Tüzünataç
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Metin Oktay Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: PYD/YPG terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 13:30:06. #1.14#
title