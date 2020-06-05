Son Dakika: Pütürge depremi güvenlik kamerasında Son dakika genel haberi... Pütürge depremi güvenlik kamerasında Malatya'nın Pütürge ilçe merkezli 5 şiddetindeki deprem, bir marketteki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Pütürge depremi güvenlik kamerasında

MALATYA - Malatya'nın Pütürge ilçe merkezli 5 şiddetindeki deprem, bir marketteki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Pütürge ilçe merkezindeki bir markette deprem anında vatandaşlar dışarı çıkmak için koşarken, raflardaki bazı ürünlerin yere düştüğü görüldü.

Malatya'nın Pütürge ilçe merkezli saat 21,06'da meydana gelen ve AFAD kayıtlarına göre 5 şiddetindeki deprem sonrasında artçı depremler devam etti.

Kaynak: İHA