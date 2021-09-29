Son dakika... Putin: (Karabağ'da) İş birliğimiz hem ateşkesin sağlanmasında hem de ilerideki daha sağlam kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik önemli bir... - Haberler
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Son dakika... Putin: (Karabağ'da) İş birliğimiz hem ateşkesin sağlanmasında hem de ilerideki daha sağlam kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik önemli bir...

AA / Ali Cura - Haberler | Güncel
Son dakika... Putin: (Karabağ'da) İş birliğimiz hem ateşkesin sağlanmasında hem de ilerideki daha sağlam kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik önemli bir...

Bir son dakika haberine göre Putin: (Karabağ'da) İş birliğimiz hem ateşkesin sağlanmasında hem de ilerideki daha sağlam kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik önemli bir unsurdur.

Putin: (Karabağ'da) İş birliğimiz hem ateşkesin sağlanmasında hem de ilerideki daha sağlam kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik önemli bir unsurdur."

AA / Ali Cura - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika... Putin: (Karabağ'da) İş birliğimiz hem ateşkesin sağlanmasında hem de ilerideki daha sağlam kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik önemli bir... - Haberler
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