Son dakika... Putin: (Karabağ'da) İş birliğimiz hem ateşkesin sağlanmasında hem de ilerideki daha sağlam kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik önemli bir...
Bir son dakika haberine göre Putin: (Karabağ'da) İş birliğimiz hem ateşkesin sağlanmasında hem de ilerideki daha sağlam kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik önemli bir unsurdur.
Putin: (Karabağ'da) İş birliğimiz hem ateşkesin sağlanmasında hem de ilerideki daha sağlam kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik önemli bir unsurdur."
AA / Ali Cura - Son Dakika Haberleri