Son Dakika | Putin, Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni resmen tanıdığına dair kararnameyi imzaladı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni resmen tanıdığına dair kararnameyi imzaladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni resmen tanıdığına dair kararnameyi imzaladı.
İhlas Haber Ajansı - Güncel