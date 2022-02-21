Son Dakika | Putin, Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni resmen tanıdığına dair kararnameyi imzaladı - Haberler
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Son Dakika | Putin, Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni resmen tanıdığına dair kararnameyi imzaladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son Dakika | Putin, Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni resmen tanıdığına dair kararnameyi imzaladı

Gelen son dakika haberlerine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni resmen tanıdığına dair kararnameyi imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni resmen tanıdığına dair kararnameyi imzaladı.

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Donetsk Halk Cumhuriyeti, Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Güncel, Haberler

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