Son Dakika | 'Puslu' ile aramada uyuşturucu ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | 'Puslu' ile aramada uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika gündem haberine göre AMASYA'da jandarma ekipleri, narkotik köpeği 'Puslu' ile şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada, 1 kilo 253 gram kurutulmuş kubar esrar ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 200 TL para ele geçirdi.

Son Dakika | 'Puslu' ile aramada uyuşturucu ele geçirildi
21.08.2020 12:25 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:34

AMASYA'da jandarma ekipleri, narkotik köpeği 'Puslu' ile şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada, 1 kilo 253 gram kurutulmuş kubar esrar ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 200 TL para ele geçirdi.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı, KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, S.A. ve F.D. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde temin ettiği ve uyuşturucu maddeleri sattıkları ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, narkotik köpeği 'Puslu' ile şüphelilerin Amasya il merkezinde bulunan adresine baskın düzenledi. Yapılan aramada, 1 kilo 253 gram kurutulmuş kubar esrar ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 200 TL ve içime hazır sigara olarak tabir edilen sarılmış esrar maddesi ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler S.A., ve F.D., sevk edildikleri adliyede mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi Cinsellik
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu Magazin
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı Ekonomi
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesine dakikalar kala bir paylaşım da İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesine dakikalar kala bir paylaşım da İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım Güncel
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı Ekonomi
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti
Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Fahrettin Altun'un paylaştığı Erdoğan fotoğrafında kadrajda görünmeyen kısımda Fatih Sondaj gemisi var
Fahrettin Altun'un paylaştığı Erdoğan fotoğrafında kadrajda görünmeyen kısımda Fatih Sondaj gemisi var
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı
Evlenme vaadiyle gelmişti! Damadı 55 bin lira dolandırıp tuvaletin camından kaçtı
Evlenme vaadiyle gelmişti! Damadı 55 bin lira dolandırıp tuvaletin camından kaçtı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor
Spor yazarı Kemal Belgin: Ali Koç ile Semih Özsoy tekme tokat birbirine girdi
Spor yazarı Kemal Belgin: Ali Koç ile Semih Özsoy tekme tokat birbirine girdi
Real Madrid, Galatasaray'a Rodriguez'le görüşmesi için onay verdi
Real Madrid, Galatasaray'a Rodriguez'le görüşmesi için onay verdi
Duygu Delen davasındaki gizlilik kararına itiraz
Duygu Delen davasındaki gizlilik kararına itiraz
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
Sahte engelli raporu çıkartan 40 kişi gözaltına alındı! Aralarında kamu görevlileri de var
Sahte engelli raporu çıkartan 40 kişi gözaltına alındı! Aralarında kamu görevlileri de var
Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı
Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Osmanlı paşasının torunu Emine Danyeri Lyoen Adana'da yaşamını yitirdi
Osmanlı paşasının torunu Emine Danyeri Lyoen Adana'da yaşamını yitirdi
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Meral Akşener Angela Merkel Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Güven Sezen Aksu Şeyma Subaşı Halit Ergenç
Spor Jose Sosa Süleyman Seba Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Samsun Antalya Futbolcu Karadeniz
Şu an buradasınız: Son Dakika | 'Puslu' ile aramada uyuşturucu ele geçirildi - Amasya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 13:09:55. #1.14#
title