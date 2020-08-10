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Son Dakika | PTT'den "33. Alay Komutanı Binbaşı Ali Faik Bey" için özel gün zarfı

Son dakika haberi: PTT AŞ, "33. Alay Komutanı Binbaşı Ali Faik Bey" konulu özel gün zarfını tedavüle çıkardı.

Son Dakika | PTT'den
10.08.2020 11:45 | Son Güncelleme: 10.08.2020 11:48

PTT AŞ, "33. Alay Komutanı Binbaşı Ali Faik Bey" konulu özel gün zarfını tedavüle çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 33. Alay Komutanı Binbaşı Ali Faik Bey konulu özel gün zarfları 5 lira karşılığında "www.filateli.gov.tr" adresinden, filateli cep uygulamasından ve PTT iş yerlerinden satın alınabilecek.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte "Eceabat PTT Merkez Müdürlüğü/Kemalpaşa Mah. Cumhuriyet Cad. No: 38 Eceabat/ÇANAKKALE" adresinde de "33. Alay Komutanı Binbaşı Ali Faik Bey 10.08.2020 ÇANAKKALE" ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası kullandırılmaya başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde toplum sağlığının korunmasına destek olunması, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasının önlenmesi ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri amacıyla özel gün zarfını posta damgasıyla talep edenlere bu hizmet de verilebilecek.

Hizmetten yararlanabilmek için ürünün www.filateli.gov.tr adresinden 6 ay içinde satın alınması gerekecek.

Müşterilerin, hazırlanan filatelik ürünler için özel tarih damgası ve posta damgası talepleri, bugün itibarıyla 3 ay içinde PTT AŞ'ye iletildiği takdirde karşılanacak.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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