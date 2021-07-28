Son Dakika-PSV'den kızdıran Galatasaray paylaşımı! PSV'nin paylaşımı sonrası çok sayıda tepki var!
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Son Dakika-PSV'den kızdıran Galatasaray paylaşımı! PSV'nin paylaşımı sonrası çok sayıda tepki var!

Son Dakika-PSV'den kızdıran Galatasaray paylaşımı! PSV'nin paylaşımı sonrası çok sayıda tepki var!
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Temsilcimiz Galatasaray'ı 5-1 ve 1-2'lik skorlarla geçerek Şampiyonlar Ligi'nde yoluna PSV Eindhoven Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile gündeme geldi. Yaptığı paylaşımın altına çok sayıda tepki geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ı 5-1 ve 1-2'lik skorlar ile geçen ve üst turda Celtic (İskoçya)-Midtjylland (Danimarka) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak olan PSV Eindhoven, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile tepki gördü.

PSV'DEN KIZDIRAN GALATASARAY PAYLAŞIMI!

PSV 2-1'lik galibiyetle sonuçlanan maçın ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Türk futbol severlerin tepkisini çekti. "Small club? Big result" yani "Küçük kulüp? Büyük sonuç" paylaşımında bulunmasının ardından çok sayıda Türk taraftar tarafından tepki gördü.

İşte o paylaşım;

Son Dakika-PSV'den kızdıran Galatasaray paylaşımı! PSV'nin paylaşımı sonrası çok sayıda tepki var!

PSV TEKNİK DİREKTÖRÜ ROGER SCHMİDT TWEET SORULDU!

Maç sonrası basın tarafından atılan Tweet ile ilgili soruları cevaplayan PSV Eindhoven teknik direktörü Roger Schmidt "Şehrimiz, İstanbul'la kıyaslandığında çok daha küçük bir şehir, o yüzden bizim için gurur verici. Ancak paylaşım hakkında detaylı bir yorum yapamıyorum" açıklamasında bulundu.

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