Son dakika: PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino koronavirüse yakalandı
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Son dakika: PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino koronavirüse yakalandı

15.01.2021 21:31 | Son Güncelleme: 15.01.2021 21:31
Son dakika: PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino koronavirüse yakalandı

Son dakika haber... Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'de (PSG) teknik direktör Mauricio Pochettino'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'de (PSG) teknik direktör Mauricio Pochettino'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

PSG Kulübü, 48 yaşındaki Arjantinli çalıştırıcı Pochettino'nun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını ve izolasyon sürecinin başladığını duyurdu.

Ligue 1'in 20. haftasında Angers ile yarın oynayacak maçta PSG'nin başında Pochettino'nun yardımcıları Jesus Perez ve Miguel D'Agostino'nun yer alacağı belirtildi.

Pochettino, Alman Thomas Tuchel'in görevden alınmasının ardından bu ay başında PSG teknik direktörlüğüne getirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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