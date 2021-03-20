Son dakika... Proje okulunda Şehitler Müzesi oluşturuldu

Edinilen son dakika haberine göre Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan Anadolu Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunda Şehitler Müzesi oluşturuldu.

Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan Anadolu Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunda Şehitler Müzesi oluşturuldu.

Sivas Valiliği himayesinde başlatılan "700 Fikir 700" Proje çalışması kapsamında Gürün Anadolu Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunda önceki yıllarda yapılan Şehitler Köşesinin genişletilerek Şehitler Müzesine dönüştürülmesi planlanmıştı. Gürün Kaymakamlığı tarafından, hayırseverlerinde desteği ile müze hazırlandı. 17 şehidimizin isimlerinin yer aldığı müzede 27 şehidimizin eşyaları sergilenecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı