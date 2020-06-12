Son Dakika: Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nden ambulans çalan zanlı adliyeye sevk edildi
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Son Dakika: Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nden ambulans çalan zanlı adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi... Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nden ambulans çalan zanlı adliyeye sevk edildi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nden gece saatlerinde hasta nakil ambulansını çalan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

12.06.2020 19:36 | Son Güncelleme: 12.06.2020 20:17

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nden ambulans çalan zanlı adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nden gece saatlerinde hasta nakil ambulansını çalan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkışta soruları yanıtsız bıraktı.

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nden gece saatlerinde hasta nakil ambulansı çalınmıştı. Polis ekiplerinin kovalamacası sonrası çalınan ambulans kısa sürede Kağıthane Çeliktepe Mahallesi, İsmet İnönü Caddesi üzerinde şüpheli Çetin A. birlikte yakalamıştı. Akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen zanlı emniyette işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çetin A. çıkışta soruları da yanıtsız bıraktı.

Son Dakika: Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nden ambulans çalan zanlı adliyeye sevk edildi

Kaynak: İHA

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