Son Dakika: Prof. Dr. Cemil Tasçıoğlu'na Babalar Günü ziyareti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Prof. Dr. Cemil Tasçıoğlu'na Babalar Günü ziyareti

Son dakika haberleri: KORONAVİRÜS nedeniyle 1 Nisan'da 68 yaşında hayatını kaybeden İstanbul Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu, Babalar Günü'nde, oğlu, torunları ve aile dostları tarafından mezarı başında anıldı.

Son Dakika: Prof. Dr. Cemil Tasçıoğlu'na Babalar Günü ziyareti
21.06.2020 13:48 | Son Güncelleme: 21.06.2020 15:17
KORONAVİRÜS  nedeniyle 1 Nisan'da 68 yaşında hayatını kaybeden İstanbul Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu, Babalar Günü'nde, oğlu, torunları ve  aile dostları  tarafından mezarı başında anıldı.

Prof. Dr. Taşçıoğlu'nun Üsküdar Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki kabrine oğlu Onur Taşçıoğlu, eşi ve çocuklarıyla gelerek dua ettiler.  Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun mezarının başında  sevdiği ve sıkça taktığı fularlarının asılı olduğu görüldü.  Sevenlerini ve tıp dünyasını derin üzüntüye boğan Prof. Dr. Taşcıoğlu'nun vefatı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemil Taşçıoğlu'nun adının, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne verildiğini açıklamıştı


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak Haber
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi Haber
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan...
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu Haber
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira Haber
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Edirne, evinin balkonunda bulduğu insan yüzlü örümcekle arkadaş olan kadını konuşuyor
Edirne, evinin balkonunda bulduğu insan yüzlü örümcekle arkadaş olan kadını konuşuyor
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Moody's koronavirüsün darbe vurduğu ABD'nin kredi notunu açıkladı
Moody's koronavirüsün darbe vurduğu ABD'nin kredi notunu açıkladı
Koronadan ölen ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
Koronadan ölen ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin...
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
Benzin deposu kapağını kullanarak otomobil çalan hırsızın görüntüleri kameraya yansıdı
Benzin deposu kapağını kullanarak otomobil çalan hırsızın görüntüleri kameraya yansıdı
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Merkez Bankası, vatandaşın kredi talebinin karşılanması için bankalara esneklik getirdi
Merkez Bankası, vatandaşın kredi talebinin karşılanması için bankalara esneklik getirdi
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Babasının pompalı tüfeğiyle oynayan 6 yaşındaki çocuk kendini kafasından vurdu
Babasının pompalı tüfeğiyle oynayan 6 yaşındaki çocuk kendini kafasından vurdu
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor
Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor
Çocukluk arkadaşı tarafından evinden çağrıldı, 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Çocukluk arkadaşı tarafından evinden çağrıldı, 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Metin Feyzioğlu'nun baro başkanlarıyla ilgili yorumu sosyal medyayı ikiye böldü
Metin Feyzioğlu'nun baro başkanlarıyla ilgili yorumu sosyal medyayı ikiye böldü
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Seda Sayan Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ozan Tufan Serdar Aziz Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ateş Kadın Bodrum Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son Dakika: Prof. Dr. Cemil Tasçıoğlu'na Babalar Günü ziyareti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 15:29:53. #1.15#
title