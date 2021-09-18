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Son Dakika | Prizden çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Prizden çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu Prizden çıkan yangında alevlerin arasında kaldılar Bartın'da Gürdağ ailesinin yaşadığı evde prizden çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.

Prizden çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu

Prizden çıkan yangında alevlerin arasında kaldılar

BARTIN - Bartın'da Gürdağ ailesinin yaşadığı evde prizden çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Evde yaşayan ve alevlerin arasında kalan aile son anda kurtulmayı başarırken yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın Orduyeri mahallesi 190. Cadde Ilıca Sokakta yer alan Gürdağ Apartmanının 2. katında çıktı.

İlhan Gürdağ, eşi ve 2 çocuğunun evde olduğu sırada elektrik prizinden çıkan yangında alevler bir anda büyüyerek tüm daireyi sardı. O sırada uykuda olan baba İlhan Gürdağ alev ve dumanları fark edince eşi ve çocuklarını alarak evi terk etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi.

Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan daire kullanılamaz hale gelirken yangında can kaybı ve yaralanan olmadı.

Baba Gürdağ yaşanan korku dolu anları anlatırken, "Alevlerin arasında kaldık. Çocuklarla alevlerin arasında kaldık. Çıkardım çocukları. Prizden çıktı. Telefonu şarja takmıştık. Biraz uyuduktan sonra bir çatırdı oldu." Dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Dakika | Prizden çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu

Son Dakika | Prizden çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu

Son Dakika | Prizden çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu

Son Dakika | Prizden çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu
İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Son Dakika Haberleri
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