Son Dakika | Pozitif hasta tarlada çalışırken yakalandı, 3 bin 469 TL ceza yazıldı
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Son Dakika | Pozitif hasta tarlada çalışırken yakalandı, 3 bin 469 TL ceza yazıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Pozitif hasta tarlada çalışırken yakalandı, 3 bin 469 TL ceza yazıldı

Son dakika haber: Samsun'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, pozitif bir hastanın tarlada çalıştığı tespit edildi.

Samsun'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, pozitif bir hastanın tarlada çalıştığı tespit edildi.

Çarşamba İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerde Bafracalı Mahallesi'nde ikamet eden A.Ç.(61) isimli şahsın ikametinde bulunmadığı ve tarlasına çalışmaya gittiği tespit edildi. Korona virüs testi pozitif olan ve izolasyon kurallarına uymayan A.Ç.'nin durumu 112 sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekiplerince Münevver Ayaşlı Yurdu'na yerleştirilen şahsa 3 bin 469 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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