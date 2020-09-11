Son dakika... Pozantı'daki orman yangınına müdahale ediliyor (6) Son dakika gündem haberi: Yangının çıktığı bölgeden dumanların yükselmesi Orman yangınına helikopter ile müdahale edilmesi ADANA - Adana'nın Pozantı ilçesinde devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Yangının çıktığı bölgeden dumanların yükselmesi Orman yangınına helikopter ile müdahale edilmesi ADANA - Adana'nın Pozantı ilçesinde devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. (6) Kaynak: AA