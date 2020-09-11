Son dakika... Pozantı'daki orman yangınına müdahale ediliyor (6)
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Son dakika... Pozantı'daki orman yangınına müdahale ediliyor (6)

Son dakika gündem haberi: Yangının çıktığı bölgeden dumanların yükselmesi Orman yangınına helikopter ile müdahale edilmesi ADANA - Adana'nın Pozantı ilçesinde devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

11.09.2020 17:45 | Son Güncelleme: 11.09.2020 17:54

Yangının çıktığı bölgeden dumanların yükselmesi

Orman yangınına helikopter ile müdahale edilmesi ADANA - Adana'nın Pozantı ilçesinde devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. (6)

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Son dakika... Pozantı'daki orman yangınına müdahale ediliyor (6)

Kaynak: AA

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