Son dakika... Pozantı'da, Şehit Zafer Sabancı Anadolu Lisesi "güvenli internet etiketi" aldı
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Son dakika... Pozantı'da, Şehit Zafer Sabancı Anadolu Lisesi "güvenli internet etiketi" aldı

29.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:18
Son dakika... Pozantı'da, Şehit Zafer Sabancı Anadolu Lisesi

Son dakika haberleri: Pozantı ilçesindeki Şehit Zafer Sabancı Anadolu Lisesi, Avrupa Okul Ağı tarafından "güvenli internet etiketi" ödülüne layık görüldü.

Pozantı ilçesindeki Şehit Zafer Sabancı Anadolu Lisesi, Avrupa Okul Ağı tarafından "güvenli internet etiketi" ödülüne layık görüldü.

Okul Müdürü Adem Yılmaz, gazetecilere, ödülün diğer uluslararası projelerde okullarına büyük avantaj sağlayacağını söyledi.

Yılmaz, emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat

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