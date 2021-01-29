Son dakika... Pozantı'da, Şehit Zafer Sabancı Anadolu Lisesi "güvenli internet etiketi" aldı
29.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:18
Son dakika haberleri: Pozantı ilçesindeki Şehit Zafer Sabancı Anadolu Lisesi, Avrupa Okul Ağı tarafından "güvenli internet etiketi" ödülüne layık görüldü.
Pozantı ilçesindeki Şehit Zafer Sabancı Anadolu Lisesi, Avrupa Okul Ağı tarafından "güvenli internet etiketi" ödülüne layık görüldü.
Okul Müdürü Adem Yılmaz, gazetecilere, ödülün diğer uluslararası projelerde okullarına büyük avantaj sağlayacağını söyledi.
Yılmaz, emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat