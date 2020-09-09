Son dakika! Pozantı'da orman yangını (4)
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Son dakika! Pozantı'da orman yangını (4)

Son dakika haberi: EVLER TAHLİYE EDİLİYORAdana'nın Pozantı ilçesindeki Eskikonacık Mahallesi'nde, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Son dakika! Pozantı'da orman yangını (4)
09.09.2020 19:16 | Son Güncelleme: 09.09.2020 19:35

EVLER TAHLİYE EDİLİYOR

Adana'nın Pozantı ilçesindeki Eskikonacık Mahallesi'nde, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Alevlerin sıçrama riskine karşı bölgedeki Belemedik Mahallesi'nde bulunan evler, jandarma, zabıta ve polis ekiplerince tahliye edildi. Zabıta ekipleri, araçlarından uzun süre anons yaparak tehlikeye karşı vatandaşların evlerinden çıkması için uyarıda bulundu.Evini terk etmek zorunda kalan vatandaşlardan Arif Çetin (55), bir an önce yangın söndürüldükten sonra evlerine geri dönmeyi umduklarını söyledi. Türkan Hasburalı (60) ise eşinin rahatsız olduğu için yürüyemediğini, zabıta ekiplerinin yardımıyla evden çıkabildiklerini kaydetti. Tahliye edilen vatandaşlar, güvenli bölgelere götürüldü.


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Kaynak: DHA

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