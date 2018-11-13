Son Dakika! Poşetlerin Parayla Satılmasını İçeren Kanun Teklifi Meclis'e Sunuldu

AK Parti marketlerde poşetin parayla satılmasını içeren Atık Yönetmeliği Kanun Teklifini Meclis'e sundu. Poşetin tanesi 25 kuruştan satılacak. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Başkanlığına sundukları çevre ile ilgili yasa teklifi konusunda basına açıklama yaptı.

NAYLON POŞETİN TANESİ 25 KURUŞA SATILACAK

Mehmet Muş, atık yönetimiyle ilgili teklif uyarınca bakanlıkça bu konuda belediye ve il özel idarelerine teşvik verileceğini, marketlerde naylon poşetlerin 25 kuruş karşılığı satılacağını, yeni imar uygulamaları kapsamında bisiklet yolu zorunluluğu getirileceğini bildirdi.