Son dakika: Portekiz Savunma Bakanının Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Son dakika: Portekiz Savunma Bakanının Kovid-19 testi pozitif çıktı

25.01.2021 00:37 | Son Güncelleme: 25.01.2021 00:40
Son dakika: Portekiz Savunma Bakanının Kovid-19 testi pozitif çıktı

Bir son dakika haberine göre Portekiz Savunma Bakanı Joao Gomes Cravinho'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespitinin pozitif çıktığı bildirildi.

Portekiz Savunma Bakanı Joao Gomes Cravinho'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespitinin pozitif çıktığı bildirildi.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cravinho'da salgınla ilgili hafif belirtilerin görüldüğü ancak sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Karantinada tutulacak Bakanın, çalışmalarına evinden devam edeceği belirtildi.

Cravinho, salgının başlamasından bu yana, ülkedeki sol azınlık hükümetinde Kovid-19 testi pozitif çıkan 7. bakan oldu.

Kovid-19'da yeni vaka ve ölü sayılarında son dönemlerde en yüksek artışların görüldüğü Portekiz'de, son 24 saatte tespit edilen 275 can kaybı bu zamana kadarki en yüksek ölü sayısı olmuştu.

Kovid-19 aşılarına 27 Aralık'ta başlayan Portekiz'de 9 Kasım'dan bu yana uygulanan olağanüstü hal (OHAL) yeni vakalardaki artışlardan dolayı genişletilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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