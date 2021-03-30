Son dakika! Portekiz, Mozambik'e ilk eğitim birliğini nisanda gönderecek

Son dakika gündem haberine göre Mozambik'in terör örgütü Ensar'ul Sunna'ya karşı destek istediği Portekiz, ülkeye ilk eğitim birliğini nisanda göndereceğini duyurdu.

Mozambik'in terör örgütü Ensar'ul Sunna'ya karşı destek istediği Portekiz, ülkeye ilk eğitim birliğini nisanda göndereceğini duyurdu.

Portekiz haber ajansı Lusa'nın haberine göre, Mozambik ordusunu eğitecek Portekiz askerleri nisan ayının ilk yarısında ülkeye ulaşacak.

Son haftalarda tırmanışa geçen silahlı saldırılara karşı daha önce Rus ve Güney Afrikalı paralı askerlerden destek alan Mozambik ordusu, eski sömürgesi olduğu Portekiz tarafından eğitilecek.

Geçen hafta Cabo Delgado eyaletinin Palma kentine yapılan saldırılarla sarsılan ülke, bölgedeki sivilleri tahliyeye çalışıyor.

Ülke medyasında, 24 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişiden de halen haber alınamadığı aktarılıyor.

Yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı kentte halkın bir kısmı Cabo Delgado eyaletinin başkenti Pemba'ya kaçarken, bir kısmının ise Tanzanya'ya geçtiği belirtiliyor.

Fransız şirket Total'in doğal gaz çıkarma tesisi inşasına yakın konumda bulunan Palma'da, saldırılardan bu yana iletişim hatları da kesik durumda.

Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Mozambik'te, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Sivillere yönelik terör saldırıları nedeniyle 670 bin kişi de evlerini terk etti.

Söz konusu saldırıları düzenleyen ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grup, yerel halk arasında "Eş-Şebab" olarak isimlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş