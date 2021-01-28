Son dakika: Portekiz'de Kovid-19'dan günlük can kaybı 300'ü geçince hükümet sınırları kapattı
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Son dakika: Portekiz'de Kovid-19'dan günlük can kaybı 300'ü geçince hükümet sınırları kapattı

28.01.2021 21:01 | Son Güncelleme: 28.01.2021 21:04
Son dakika: Portekiz'de Kovid-19'dan günlük can kaybı 300'ü geçince hükümet sınırları kapattı

Gelen son dakika haberlerine göre Portekiz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük can kayıpları ilk kez 300'ü geçerken, hükümet 15 gün boyunca sınırları kapatma kararı aldı.

Portekiz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük can kayıpları ilk kez 300'ü geçerken, hükümet 15 gün boyunca sınırları kapatma kararı aldı.

Sağlık Genel Müdürlüğünün güncellediği verilere göre, ülkede Kovid-19'dan son 24 saatte 303 kişi hayatını kaybederken bu, şimdiye kadar tespit edilen en yüksek günlük ölüm sayısı oldu.

Kovid-19'dan can kaybının 11 bin 608'e çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı da dünden bugüne 16 bin 432 artışla 685 bin 383'e ulaştı.

Hükümet, artan vaka ve ölü sayıları üzerine 29 Ocak'tan itibaren sınırlarını kapatacağını ve Portekizlilere 15 gün boyunca yurt dışına çıkış sınırlaması getirileceğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Eduardo Cabrita, "Ulusal bir strateji çerçevesinde hükümet, önümüzdeki 15 gün boyunca istisnai durumlar dışında tüm vatandaşların kara, hava ve deniz yoluyla yurt dışına çıkışlarına sınırlama getirecektir. Zaten İngiltere ile sınırlı uçuşlarımız var ve Brezilya ile tüm uçuşlarımız askıya alındı. Avrupa Birliği'ndeki riskli bölgeler arasındaki uçuşları sınırlayan kararlara katkıda bulunacağız." dedi.

Kovid-19 aşılarına 27 Aralık'ta başlayan Portekiz'de 14 Şubat'a kadar uzatılan olağanüstü hal (OHAL) kapsamında, salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşımın kısıtlanması ve hafta sonu şehirler arası seyahatin yasaklanması, gece sokağa çıkma yasağı, bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinin azaltılması gibi tedbirler uygulanıyor.

İlkokullar dışında tüm okulların kapatıldığı ülkede, halktan zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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