Son dakika... Pompalı tüfekle market soydu, olay yerinden taksi çağırarak kaçtı
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Son dakika... Pompalı tüfekle market soydu, olay yerinden taksi çağırarak kaçtı

Son dakika haberlerine göre Pompalı tüfekle market soydu, olay yerinden taksi çağırarak kaçtı Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, marketi pompalı tüfekle gasp ederek ayn7 zamanda da çağırdığı taksiye binerek kaçan zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

12.08.2020 11:59 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:03

Pompalı tüfekle market soydu, olay yerinden taksi çağırarak kaçtı

ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, marketi pompalı tüfekle gasp ederek ayn7 zamanda da çağırdığı taksiye binerek kaçan zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Olay akşam saatlerinde Karapürçek Mahallesi 281 sokakta meydana geldi iddialara göre Fatih Market isimli işyerine E.Ç. isimli zanlı elinde pompalı tabir tüfekle geldi. Market sahibi İ.C o sırada dükkanın kapatıyordu dükkana gelen E.Ç dışarda bulunan S.C.E. isimli kişiyi de zorla içeri aldı. Silah zoruyla market içerisine soktuğu kişiye zorla kız kardeşini aratan E.Ç. telefonda, "Ben delirdim iyice, herkesi gasp edeceğim.İlk bakkaldan başladım" dedi. Şüpheli E.Ç isimli telefonu kapattıktan sonra bakkal sahibi I.C.'den 500 lira para istedi. Bakkalcı ise korkarak parayı vermek durumunda kaldı. Şüpheli olay yerine taksi çağırarak kaçtı.Olay Gasp Büro Amirliği ekiplerine ulaştıktan sonra zanlı hakkında çalışmalara başlandı. E.Ç. Çankırı Caddesi'nden Ulus istikametine giderken olayda kullanmış olduğu pompalı tabir edilen tüfek ile birlikte yakalandı. Şahsın üzerinden marketten zorla aldığı 500TL para da çıktı. Şüpheli E.Ç isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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Son dakika... Pompalı tüfekle market soydu, olay yerinden taksi çağırarak kaçtı

Kaynak: İHA

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