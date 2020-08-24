Son dakika! Pompalı tüfekle kardeşini vurdu
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Son dakika! Pompalı tüfekle kardeşini vurdu

Son dakika gelişmesine göre Pompalı tüfekle kardeşini vurduSAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, E.Ç. alacak verecek meselesi nedeniyle emlakçılık yapan kardeşi T.Ç.?yi pompalı tüfekle ateş ederek vurdu.

24.08.2020 13:25 | Son Güncelleme: 24.08.2020 13:30

Pompalı tüfekle kardeşini vurdu

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, E.Ç. alacak verecek meselesi nedeniyle emlakçılık yapan kardeşi T.Ç.?yi pompalı tüfekle ateş ederek vurdu. Yaralanan T.Ç. tedavi altına alındı. Olay sabah saatlerinde Kocaali Merkez Mahallesi Zafer Meydanı'nda meydana geldi. E.Ç., iddiaya göre emlakçılık yapan kardeşi T.Ç. ile meydanda alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştı. E.Ç. tartışmanın büyümesi üzerine pompalı tüfekle T.Ç.?nin üzerine ateş açtı. Kanlar içinde yere yığılan T.Ç., çevredeki vatandaşlar tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. T.Ç. tedavi altına alındı. E.Ç. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika! Pompalı tüfekle kardeşini vurdu

Kaynak: DHA

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