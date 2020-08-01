Son Dakika | Pompalı tüfekle amcalarını vurdu: 1 ölü, 1 yaralı Gelen son dakika haberlerine göre ANKARA'nın Çubuk ilçesinde Muammer Ç. (25), pompalı tüfekle husumetli olduğu amcalarından İlhami Ç.'yi (40) öldürdü, Mükerrem Ç.'yi (30) de yaraladı.

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde Muammer Ç. (25), pompalı tüfekle husumetli olduğu amcalarından İlhami Ç.'yi (40) öldürdü, Mükerrem Ç.'yi (30) de yaraladı.

Olay, dün gece saatlerinde Çubuk ilçesi Yıldırımelören Mahallesi'nde meydana geldi. Muammer Ç., husumetli olduğu amcaları Mükerrem Ç. ve İlhami Ç. ile Yeşilöz mevkiinde bir araya geldi. Burada çıkan tartışmada Muammer Ç., yanındaki pompalı tüfekle Mükerrem ve İlhami Ç.'ye ateş etti. Yaralanan kardeşler, ihbar üzerine gelen ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İlhami Ç., doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan Muammer Ç.'nin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: DHA