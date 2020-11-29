Son dakika: Polonya'da son 24 saatte 11 bin 483 yeni koronavirüs vakası

Edinilen son dakika gelişmesine göre Polonya'da son 24 saatte 11 bin 483 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Polonya'da son 24 saatte 11 bin 483 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 985 bin 75'e ulaştı.

Polonya'da son 24 saatte 11 bin 483 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 985 bin 75'e yükseldi. Ülkede 283 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 17 bin 29'a ulaştığı açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı