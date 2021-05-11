Son dakika! Polonya'da kız çocuklarını gizli kamerayla kaydeden rahibe hapis cezası
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Son dakika! Polonya'da kız çocuklarını gizli kamerayla kaydeden rahibe hapis cezası

Son dakika! Polonya'da kız çocuklarını gizli kamerayla kaydeden rahibe hapis cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Polonya'da bir rahip kız çocuklarını soyunma odasında gizli kamerayla kaydettiği için 1,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Polonya'da bir rahip kız çocuklarını soyunma odasında gizli kamerayla kaydettiği için 1,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Polonya'da Lukasz P. isimli rahip, kız çocuklarını soyunma odasında gizli kamerayla kaydettiği gerekçesiyle 1,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Pedofili rahibin, dini eğitim kapsamında 2017 yazında reşit olmayan bir grup kız çocuğuyla birlikte Hırvatistan'a tatile gittiği ve tatil esnasında plajdaki soyunma odasında kız çocuklarını gizli kamerayla kaydettiği belirlendi. Hırvatistan'ta gözaltına alınan pedofili rahip hakkında Hırvatistan Savcılığı soruşturma başlatırken, Lukasz P.'nin el konulan bilgisayar ve telefonunda çok sayıda pedofili içerikli fotoğraf ve video bulundu. Hırvatistan Savcılığı daha sonra dosyayı Polonya'nın Zamosc kentindeki savcılığa iletti.

Halka açık tuvaletlerde de çekim yapmış

Zamosc Savcılığı yaptığı soruşturma neticesinde pedofili rahibin, küçük yaşta çocukların da aralarında bulunduğu uygunsuz fotoğraf ve videolara sahip olmak, onların üretilmesini ve yayılmasına imkan tanımak, yüzme havuzu, banyo ve tuvalet gibi umumun kullanımına açık alanlarda gizli kamera ile çekimler yapmak gibi 7 farklı suçtan hakkında dava açıldı.

Suçunu kabul etti

Savcılık, rahip Lukasz P.'nin söz konusu eylemleri dolayısıyla 30 kişinin de mağdur olduğunu belirledi. Zamosc Bölge Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanılan rahip kendisine yöneltilen suçlamaları kabul ederek, pişmanlığını dile getirdi. Bu süreçte kilise tarafından açığa alınan rahip görülen son duruşmada 1,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, pedofili rahibi ayrıca mağduriyetine sebebiyet verdiği her bir şahsa 5'er bin zloti olmak kaydıyla toplamda 30 kişiye 150 bin zloti (yaklaşık 33 bin avro) tazminat ödemeye mahkum etti. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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