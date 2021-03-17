Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin davada ara karar
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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin davada ara karar

17.03.2021 19:32 | Son Güncelleme: 17.03.2021 19:57

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin davada ara karar Mahkeme 2 tutuklu sanığın tahliyesine 5 tutuksuz sanığın ise adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 7 sanıklı davada...

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin davada ara karar

Mahkeme 2 tutuklu sanığın tahliyesine 5 tutuksuz sanığın ise adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi

İSTANBUL - Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 7 sanıklı davada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme tutuklu sanıklar Doğu Demirtaş ile Selahattin Can Uğuzeş'in tahliyesine, 5 tutuksuz sanık hakkında verilen adli kontrol tedbirlerinin ise kaldırılmasına hükmetti.

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 3'er yıla kadar hapis cezası talep edilen 7 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı. İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi tutuklu sanıklar Doğu Demirtaş ile Selahattin Can Uğuzeş'in tahliyesine, 5 tutuksuz sanık hakkında verilen adli kontrol tedbirlerinin ise kaldırılmasına hükmetti.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin davada ara karar
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin davada ara karar
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin davada ara karar
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin davada ara karar
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin davada ara karar
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin davada ara karar
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin davada ara karar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİKE İNAL

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