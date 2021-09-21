Son Dakika | Polonya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 100 kilogramlık bomba bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Polonya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 100 kilogramlık bomba bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Polonya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 100 kilogramlık bomba bulundu

Son dakika haberine göre Polonya'nın Glogow kasabasında yol çalışması sırasında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulundu.

Polonya'nın Glogow kasabasında yol çalışması sırasında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulundu. 100 kilogram ağırlığındaki bomba, uzman ekiplerince çıkarılırken, çevredeki 300 kişi evlerinden tahliye edildi.

Polonya'nın güneybatısındaki Glogow kasabasında yol çalışması yapan kepçe operatörü, kazı esnasında patlamamış bombaya rastladı. Durum hemen yetkililere bildirilirken, bomba imha ekipleri bombanın bulunduğu Transportowa Sokağına sevk edildi. Bombanın 2. Dünya Savaşı'ndan kaldığını tespit eden uzmanlar, bombanın patlaması halinde etki alanının Rudnowska, Okulicki ve Zarkowska sokağına ulaşacağını saptadı. Bunun üzerine bölge araç trafiğine kapatılırken, söz konusu sokakta oturan 300 kişi evlerinden tahliye edildi. 100 kilogram ağılığındaki bomba, uzmanlar tarafından bulunduğu yerden sorunsuz şekilde çıkarılarak etkisiz hale getirilmek üzere poligona götürüldü. - VARŞOVA

Son Dakika | Polonya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 100 kilogramlık bomba bulundu

Son Dakika | Polonya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 100 kilogramlık bomba bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu Adil Karaismailoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Göksel Düm Tek Tek Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Burak Elmas Burak Yılmaz Domagoj Vida Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika | Polonya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 100 kilogramlık bomba bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 16:36:47. #1.12#