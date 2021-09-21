Polonya'nın Glogow kasabasında yol çalışması sırasında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulundu. 100 kilogram ağırlığındaki bomba, uzman ekiplerince çıkarılırken, çevredeki 300 kişi evlerinden tahliye edildi.

Polonya'nın güneybatısındaki Glogow kasabasında yol çalışması yapan kepçe operatörü, kazı esnasında patlamamış bombaya rastladı. Durum hemen yetkililere bildirilirken, bomba imha ekipleri bombanın bulunduğu Transportowa Sokağına sevk edildi. Bombanın 2. Dünya Savaşı'ndan kaldığını tespit eden uzmanlar, bombanın patlaması halinde etki alanının Rudnowska, Okulicki ve Zarkowska sokağına ulaşacağını saptadı. Bunun üzerine bölge araç trafiğine kapatılırken, söz konusu sokakta oturan 300 kişi evlerinden tahliye edildi. 100 kilogram ağılığındaki bomba, uzmanlar tarafından bulunduğu yerden sorunsuz şekilde çıkarılarak etkisiz hale getirilmek üzere poligona götürüldü. - VARŞOVA