Son Dakika | Polonya Büyükelçisi Kumoch, Erdoğan'a güven mektubu sundu
Son dakika haberi: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Jakub Kumoch'u kabul etti.
14.07.2020 13:51 | Son Güncelleme: 14.07.2020 14:44
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Jakub Kumoch'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Kumoch, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Kumoch'un eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.
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Kaynak: AA