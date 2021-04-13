Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye'ye geliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye'ye geliyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye'ye geliyor

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacağını açıkladı.

Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız
Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias 15 Nisan 2021 tarihinde Sayın Bakanımızla görüşmelerde bulunmak üzere ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarının yanı sıra, güncel bölgesel meselelerin de ele alınması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hazal Kaya Cansu Dere Hande Erçel Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Ersun Yanal Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye'ye geliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 19:47:14. #1.14#
title