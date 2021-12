ÇANAKKALE (İHA) - Bakan Karaismailoğlu: "Hizmet etmeyi unutanların devri Türkiye'de bitmiştir"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Hayrabolu yolu açılışına katılan Bakan Karaismailoğlu' Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunarak, "Devletini milletinden kopartmak için uğraşanların, yıllar sonra helalleşmeyi aklına getirenlerin, milleti bölmek için uğraşanların, Türkiye'yi her fırsatta şikayet edenlerin, belediyeleri kalkındıracağız deyip seçilip, hizmet etmeyi unutanların devri Türkiye'de bitmiştir. Artık, güçlü devlet, güçlü millet, güçlü Türkiye devri başlamıştır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hayrabolu - Tekirdağ Yolu Kandamış - Ortaca köyleri kesimi ve Tekirdağ Çevre Yolu Muratlı Köprülü Kavşak Kolu açılış törenine Katıldı. Açılış töreninde konuşan Bakan Karaismailoğlu, sanayisiyle, ekonomisiyle, endüstrisiyle değer katan Tekirdağ, İstanbul ile birlikte ülkenin ekonomisini canlandıran çok önemli bir merkez konumunda olduğunu vurguladı. Karaismailoğlu, "Tarım ve sanayimize sunduğu eşsiz katkılarla Türkiye'nin kalkınma hamlesinde önemli rol oynayan Trakya'nın güzel ili Tekirdağ'a ve ilçeleri Çerkezköy'e, Çorlu'ya, Malkara'ya, Marmara Ereğlisi'ne, Muratlı'ya, Saray'a, Şarköy'e ve elbette Hayrabolu'ya selamlarımı yolluyorum. Ülkemize sanayisiyle, ekonomisiyle, endüstrisiyle değer katan Tekirdağ, İstanbul ile birlikte ülkemizin ekonomisini canlandıran çok önemli bir merkez konumunda. Trakya'nın Marmara ve Karadeniz'e açılan kapısıdır. Asya ve Avrupa arasındaki hem ticaret hem de kültür alışverişlerinin kavşak noktasındadır. Bütün bunlara, yıllara yayılan gelişimi de eklenince Tekirdağ, iktisadi ve kültürel önemini sürekli artıran bir şehir olma özelliğini korumaya devam etmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Tekirdağ'ın ulaşım ağını güçlendirecek her projenin öneminin farkındayız. Bu bilinçle çalışmalarımıza 7/24 hizmet esasına göre devam ediyor ve bugün tamamladığımız Hayrabolu-Tekirdağ Yolu kapsamındaki Kandamış-Ortaca köyleri arasındaki 7 kilometrelik kesim ile Tekirdağ Çevre Yolu üzerindeki Muratlı Köprülü Kavşak Kolu'nu açıyoruz. Hatırlayın, yaklaşık bir yıl önce 28 Kasım 2020 tarihinde Hayrabolu'dan Kandamış'a kadar olan 13 kilometrelik kesimi yine sizlerle birlikte hizmete açtık. Bugün de Kandamış-Ortaca Köyleri arasındaki 7 kilometrelik kesimi hizmete açmanın sevinç ve gururunu yaşıyoruz. Hayrabolu-Tekirdağ Yolu'nun tamamlanması ile 2x1 standardında ve 7 metre genişliğindeki mevcut yol standardı 2x2 şeritli BSK kaplamalı bölünmüş yol haline gelecek. Tekirdağ ile ülkemizde tarım ve hayvancılıkta önemli bir yeri olan Hayrabolu'nun ulaşımı çok daha çağdaş, hızlı ve güvenli olacaktır. Projenin tamamı bittiğinde, Tekirdağ Limanı ile yöredeki sanayi bölgelerinin Kapıkule'ye ulaşımı kolaylaşacak. Bölgedeki ticaret hacmi artacak. En önemlisi de Tekirdağ'ımız sosyo-ekonomik kazanımlarına yenilerini ekleyecek. Tüm bunların yanı sıra bölgedeki seyahat süresi kısalacak, araçların çevreye bıraktıkları egzoz emisyonları azalacak ve vatandaşlarımıza daha güvenli ulaşım imkanı tesis edilecek. Ayrıca yol bakım-işletme giderlerinden edilecek tasarruf, akaryakıt ve amortisman giderlerindeki azalma ile ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Devlet aklıyla hep bir adım ötesini planlarken nihai hedefimiz milli ekonomik bağımsızlık yaklaşımını destekleyerek Bütünsel Kalkınmayı hayata geçirmek. Tüm halkımızın yalnızca bugünkü değil, gelecekteki refahını da güvence altına almak. Tekirdağ'ın büyüme hızına ve artan trafik yoğunluğuna bağlı olarak dev yatırımlar hayata geçiriyoruz. Şu anda 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde olduğu Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu kısa adıyla Malkara-Çanakkale Otoyolu'da bunlardan biri. Toplam 101 km uzunluğundaki Malkara Çanakkale Otoyolu, ülkemizin Avrupa yakasını Çanakkale üzerinden Kuzey Ege'ye bağlayacak olan oldukça önemli bir projedir. Sadece Tekirdağ değil, tüm Marmara Bölgesi ve ülkemiz açısından da büyük önem teşkil ediyor. Malkara-Çanakkale Otoyolu, tamamlanan İstanbul-İzmir Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu ile birleştiğinde Marmara Denizi'nin tamamı otoyollar ile çevrilmiş olacak ve Marmara Otoyol Ringi projesi de hayata geçecek. Bu üç otoyolun geçtiği güzergahlar İstanbul, Bursa, İzmir, Kocaeli ve Tekirdağ gibi önemli sanayi ve ticaret merkezlerinin bulunduğu hem yük hem de yolcu taşımacılığında trafik talebinin en yoğun olduğu karayolu koridorlarıdır" dedi.

"Projede büyük aşama kaydettik"

1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında büyük bir aşama kaydettiklerini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "13 Kasım'da Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliyesini yerleştirdik. Otoyol çalışmaları kapsamında; proje başlangıcı olan Malkara Kavşağı ile Umurbey Kavşağı arasındaki 96,4 kilometrelik kesimde toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmalarına devam ediyoruz. Şu ana kadar 2 betonarme yaklaşım viyadüğü, 2 betonarme viyadük, 6 hidrolik köprüsü, 5 alt geçit köprüsü, 40 üst geçit, 40 alt geçit ile 228 menfez, 11 kavşak tamamladık. Yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 adet iş makinesi ile gece gündüz çalışarak projemizin 18 Mart 2022'den önce hizmete girmesi için yapım çalışmalarını başarıyla sürdürüyoruz. Ulaşım ve altyapı projeleri, yalnızca teknik projeler, mühendislik çalışmaları değildir. Ulaşım ve altyapı projeleri, İstihdam için, ticaret için, eğitim için, sosyal yaşam için taşıyıcıdır. Ülkemizin, milletimizin layık olduğu biçimde yaşamasının önündeki engellerin kaldırılmasıdır. Bunlardan biri de geçen hafta, Yap işlet Devret;, Kamu-Özel Sektör İş Birliği çerçevesinde ihalesi yapılan Antalya Havalimanı'nın kapasite artırımı projesidir. 765 milyon euro tutarındaki tesislerin yapım süresi 36 ay, işletme süresi 25 yıl olarak belirlendi. İhale, var olan anlaşmanın sonlanacağı Ocak 2027'den Aralık 2051'e kadar olan dönemi kapsamaktaydı. Açık artırmayla 19 tur süren ihalede, en yüksek teklifi KDV dahil 8 milyar 555 milyon euro ile TAV Havalimanları AŞ-Fraport AG iş ortaklığı verdi. 25 yıllık kira bedelinin yüzde 25'i, 90 gün içinde peşin ödenmek üzere KDV dahil 2 milyar 138 milyon euro dur. 'Sıfır garanti' taahhüdü ile Türk-Alman-Fransız ortaklığındaki yatırımcı tarafından 36 ayda tamamlanacak projemizle devletimiz ve milletimiz, Yap İşlet Devret modeliyle hayata geçecek bir başka esere daha sahip olacak. Ekonomik büyümesi, güçlü ulaşım ağı ile bölgenin en önemli oyuncularından biri olan ülkemiz, yeni yatırımların ve iş birliklerinin de merkezi olmaya devam edecek. Antalya Havalimanı ihalesinin sonucu bunun en önemli örneklerinden biri. Yatırımcıları tehdit edenlere Antalya Havalimanı ders olsun" şeklinde konuştu.

"Artık, güçlü devlet, güçlü millet, güçlü Türkiye devri başlamıştır"

Bakan Karaismailoğlu, Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunarak, "Devletini milletinden kopartmak için uğraşanların, yıllar sonra helalleşmeyi aklına getirenlerin, Milleti bölmek için uğraşanların, Türkiye'yi her fırsatta şikayet edenlerin, belediyeleri kalkındıracağız deyip seçilip, hizmet etmeyi unutanların devri Türkiye'de bitmiştir. Artık, güçlü devlet, güçlü millet, güçlü Türkiye devri başlamıştır. Devletin kurumlarını basıp, memurunu tehdit edenler, milletin düzenini bozmak isteyenler 2023'te cevabını alacaklar. Bizse asıl işimiz olan, halka en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Bugüne dek milletin efendi, siyasi iktidarın hizmetkar olduğunu aklımızdan hiç çıkarmadık. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturunu bir an olsun unutmadık. Milletten aldığımızı millete verdik. Toplumun kalkınmasını sağlayacak, refahı yükseltecek, ülkemizi dünyada lider konuma taşıyacak projelerden hiç vazgeçmedik. Hepsini bir bir tamamladık. Bundan sonra da bizi yolumuzdan boş sözlerle alıkoyamazlar. Biz bu milletin ve gelecek nesillerin hak ettiği hizmet için çalışıyoruz. Cumhuriyet'imizin 100. yılı için koyduğumuz hedeflere ulaşmak için de her türlü gayret ve kararlılığı göstermeye devam edeceğiz. Tekirdağ ülkemizin bu hedeflere ulaşmasında kilit rol oynayan önemli illerimizden biri. O nedenle birlikte çalışacağız, daha çok çalışacağız. üreteceğiz, daha çok üreteceğiz. güçleneceğiz, çok güçleneceğiz. büyüyeceğiz, daha çok büyüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Biz bu ülkeye, bu millete sevdalıyız"

Ülke ve millete sevdalı olduklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, yolları, havalimanlarını, limanları, tüm haber leşme, altyapı ve ulaşım projelerini milli ekonomi ve milli bağımsızlığımızı tam anlamıyla tesis etmek için birer vesile kabul ediyoruz. Yaptığımız her yolla, büyük-küçük her projeyle bu amaca bir adım daha yaklaşıyoruz. Biz bu ülkeye, bu millete sevdalıyız. Bizi sevdamızdan da yolumuzdan da hiç kimse döndüremez. Bu duygu ve düşüncelerle çalışmalarımıza katkı ve destek sunan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Hayrabolu-Tekirdağ Yolu inşa çalışmalarını başarıyla yürüten, projeyi bu aşamaya getiren en üst kademesinden en alt kademesine kadar tüm yüklenici firma ve Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyor, açılan ilk kesimin Kandamış-Ortaca köyleri kesimi ile Tekirdağ Çevre Yolu Muratlı Köprülü Kavşak Kolu'nun başta Tekirdağ olmak üzere tüm ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından açılış kurdelesi kesilerek yolun 20 kilometrelik kısmı hizmete açıldı.