Son dakika politika: Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: "Bu savaşın ötesine çıktı. Bu Ukrayna halkını ve devletini yok etmek için yapılan bir soykırımdır" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika politika: Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: "Bu savaşın ötesine çıktı. Bu Ukrayna halkını ve devletini yok etmek için yapılan bir soykırımdır"

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:

Edinilen son dakika haberine göre Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: "Bu savaşın ötesine çıktı.

ANKARA (İHA) - Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: "Bu savaşın ötesine çıktı. Bu Ukrayna halkını ve devletini yok etmek için yapılan bir soykırımdır"

ANKARA - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'ya başlatmış olduğu askeri müdahaleye ilişkin son gelişmelere ilişkin basın açıklamasında duyurdu.

Son dakika politika: Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Bu savaşın ötesine çıktı. Bu Ukrayna halkını ve devletini yok etmek için yapılan bir soykırımdır

Son dakika politika: Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Bu savaşın ötesine çıktı. Bu Ukrayna halkını ve devletini yok etmek için yapılan bir soykırımdır

Son dakika politika: Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Bu savaşın ötesine çıktı. Bu Ukrayna halkını ve devletini yok etmek için yapılan bir soykırımdır

İhlas Haber Ajansı - Politika

Ukrayna, Ankara, Rusya, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title