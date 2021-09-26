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Son dakika politika: Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı, İstanbul'da yapılacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika politika: Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı, İstanbul'da yapılacak

Son dakika haberlerine göre DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Afganistan konulu Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'nın 27 Eylül'de İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Afganistan konulu Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'nın 27 Eylül'de İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan konulu Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı Sayın Bakanımızın davetiyle 27 Eylül 2021 tarihinde ülkemizin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecektir. Afganistan'daki güncel gelişmelerin ele alınacağı toplantıya Türk Konseyi üyesi Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile gözlemci Macaristan dışişleri bakanları iştirak edecektir. Sayın Bakanımızın toplantı vesilesiyle mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülmektedir" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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