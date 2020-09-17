Son dakika politika: Topçu: "Özbekistan'ın komşularıyla istikrar ve işbirliğinin sürdürülmesine katılımı bölgede ve...
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Son dakika politika: Topçu: "Özbekistan'ın komşularıyla istikrar ve işbirliğinin sürdürülmesine katılımı bölgede ve...

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Özbekistan'ın komşularıyla istikrar ve işbirliğinin sürdürülmesine katılımı Türk dünyası dahil olmak üzere bölgede ve bölgesel düzeyde önemli.

Son dakika politika: Topçu:
17.09.2020 19:36 | Son Güncelleme: 17.09.2020 19:40

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Özbekistan'ın komşularıyla istikrar ve işbirliğinin sürdürülmesine katılımı Türk dünyası dahil olmak üzere bölgede ve bölgesel düzeyde önemli. Ülkenizin Türk devletleri İşbirliği Konseyi üyesi olması, hepimiz için yararlı, kültürel ve kardeşlik ilişkileri güçlendirmek için yeni bir yasal zemin oluşturdu. Hepimiz bu istikrar üzerinde olumlu bir etkiye tanık oluyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Özbekistan Resmi Haber Ajansı Dunyo AA'ya konuştu. Topçu, "Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev'in BM Genel Kurulu'nun Eylül 2017'deki 72. oturumunda yaptığı tarihi konuşması, bölgede ve dünyada barış, kalkınma ve istikrarın sağlanmasına yönelik teklifler bakımından zengindi. Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev'in inisiyatifiyle BM Genel Kurulunun 'Aydınlanma ve Dini Hoşgörü' özel kararının kabul edilmesi, Gençlik Hakları Konusunda Uluslararası Münazara oluşturulması Özbekistan'ın dünya toplumunda söz sahibi modern bir devlet olarak temsil edildiğinin kanıtıdır" diye konuştu.

Özbekistan'ın inisiyatifiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 'Aydınlanma ve Dini Hoşgörü' konulu özel kararının kabul edilmesi ve bunun Türkiye ve diğer ülkelerin desteğiyle olmasının önemli bir olay olduğunu söyleyen Topçu, şunları kaydetti:

"Dinsel hoşgörü alanında atılan adımlar da dahil olmak üzere Özbekistan'da meydana gelen köklü değişiklik ve reformların ABD'nin Uluslararası Din Özgürlüğü Raporuna yansıması dikkat çekicidir. BM ve diğer uluslararası kuruluşlar kürsüden defalarca açıklama yaptı. Özbekistan'ın Orta Asya liderlerinin istişare toplantısı düzenleme girişimi de Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev'in bu konuya ne kadar büyük önem verdiğini gösteriyor. Özbekistan'ın komşularıyla istikrar ve işbirliğinin sürdürülmesine katılımı Türk dünyası dahil olmak üzere bölgede ve bölgesel düzeyde önemli. Ülkenizin Türk devletleri İşbirliği Konseyi üyesi olması, hepimiz için yararlı, kültürel ve kardeşlik ilişkileri güçlendirmek için yeni bir yasal zemin oluşturdu. Hepimiz bu istikrar üzerinde olumlu bir etkiye tanık oluyoruz. Karakalpakistan bölgesi sakinleri, bölgedeki verimli topraklarda çölleşme riski altındadır. Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev, Aral Denizi'nin olumsuz sonuçlarına karşı kararlılıkla mücadele ediyor. Türkiye'yle bu konuda işbirliği yapmasından memnunuz." - ANKARA

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Kaynak: İHA

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