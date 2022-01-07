Son dakika politika: TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu bireysel emeklilikle ilgili kanun teklifi için toplandı - Haberler
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Son dakika politika: TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu bireysel emeklilikle ilgili kanun teklifi için toplandı

Son dakika politika: TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu bireysel emeklilikle ilgili kanun teklifi için toplandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haber: Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı.

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Basın mensuplarının görüntü almasının ardından toplantı devam etti. - ANKARA

Stokçuluğa cezaların artırılmasını da içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda yasalaştı

Stokçuluğa cezaların artırılmasını da içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda yasalaştı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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