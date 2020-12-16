Son dakika politika: TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Bütçesi'nin maddeleri görüşülüyor

Son dakika haberine göre AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, "Her kadın, çocuk cinayeti ve istismarlarında 'Devlet yine koruyamadı.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, "Her kadın, çocuk cinayeti ve istismarlarında 'Devlet yine koruyamadı.' diye bağıranlar, bunlarla mücadelede kararlı ve samimi bir şekilde uğraşan devleti aciz göstermeye çalışanlar, kendi teşkilatlarında yaşanan tecavüz ve tacizlere neden sessiz kalıyorlar?" dedi.

TBMM Genel Kurulunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Teklifin 4. maddesi üzerinde söz alan İYİ Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli, Türkiye Varlık Fonunun kuruluş amacından uzaklaşarak bütçeden Fona para aktarılan bir noktaya gelindiğini söyledi. Ekonominin her gün kötüye gittiğini savunan Cinisli, "Türkiye yönetilemiyor. 2021 yılı bütçesi Türkiye'nin yönetilemediği ve fakirleştiğinin göstergesi. Türkiye 1990'larda olduğu gibi borç ve faiz sarmalına girmiş durumda. Bu bütçe dertleri çözmekten ziyade, adeta ne yapacağını bilmeyen bir işletmenin panik bütçesi gibi. Hükümet ekonomiyi 1990'lara götürdüğü gibi siyasi sistemi ve şartlarını da 1950 öncesine götürdü. Ülke 1950 öncesinin şeflik rolüyle ve devlet ciddiyetini de kaybederek pervasızca yönetiliyor." diye konuştu.

Cinisli, siyasi nezaket ve üslubun belli bir seviyeye çıkarılması gerektiğini, Türkiye'nin ancak bu şekilde sorunlarını tartışıp çözebileceğini vurguladı.

MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, tarihin üzerlerine yüklediği bir sorumluluk olduğunu, bu çağda yaşanan gelişmeleri yakından takip etmek zorunda olduklarını belirtti. Taşlıçay, kültürün dış politika, ekonomi, sağlık, eğitim, sanat gibi alanlarla birlikte ele alınması gerektiğini dile getirdi. Son yıllarda çok sayıda yabancı kelimenin Türk diline girdiğine işaret eden Taşlıçay, bu durumun bir güvenlik meselesi olduğunu söyledi. Taşlıçay, "Özellikle kültür, geldiğimiz noktada bir güvenlik konusudur. Kültürel güvenliğimizi sağladığımız ölçüde geleceğe umutla bakabiliriz. Çocuklarımız ve gençlerimizin öz değerlerine yabancılaşmasını güvenlik açığı olarak değerlendirmeli, bu hususta gerekli tedbirleri almalıyız." dedi.

Koruyucu sağlık ürünlerinin sadece eczanelerde satılması için yasal düzenleme yapılmasını isteyen Taşlıçay, bu ürünlerin çok fahiş fiyatlarla satıldığı, bilinçsizce tüketildiği ve bu durumun halk sağlığını tehlikeye attığı uyarısında bulundu.

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Türkiye'de meslek hastalığı tanımının sorunlu olduğunu savunarak Kovid-19'un meslek hastalığı sayılması için özel bir düzenleme yapılmasını istedi. Şimdiye kadar sadece iki sağlık çalışanının meslek hastalığından yararlandığını dile getiren Koçyiğit, hükümetin Kovid-19'u meslek hastalığı olarak kabul etmek istemediğini öne sürdü.

"Bu bütçe tek adam bütçesidir"

CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, bütçenin "tek adam bütçesi" olduğunu iddia ederek "Bütçeye baktığımızda Türkiye'nin her geçen gün daha da borçlanacağını görüyoruz. Bu nedenle buna borç bütçesi diyebiliriz. Bu bütçe pandemi geçiren bir ülkenin yaralarını saran bir bütçe değildir." ifadelerini kullandı.

Hükümetin eğitim politikalarını eleştiren ve şimdiye kadar yedi bakan değiştiğini anımsatan Karabıyık, şöyle devam etti:

"Birinci bakan göreve geldikten hemen sonra yaklaşık 1300 bakanlık yöneticisini bir gecede değiştirdi. İkinci bakan, temel dik yazı uygulamasından birleşik yazı uygulamasına geçti. Üçüncü, Fatih Projesi'ni başlattı, sonucunun ne olduğunu biz de anlayamadık. Sonra 4+4+4 eğitim modeline geçildi. Bu modelin sonucunda okullaşma oranı yüzde 98,6'dan yüzde 93'e düştü. Şu anda 568 bin çocuk okul dışında. Öğrencilerin başarıları yüzde 11 oranında düştü. Bu modelin uygulanmasıyla özel öğretim kurumlarının sayısı yüzde 197 artmış oldu. Özel öğretim kurumlarına öğrencilerini gönderen velilerin sayısı da yüzde 174 arttı. Çünkü eğitim sistemi bozuldukça vatandaş kendi çaresini üretmeye başladı. Son Bakanın döneminde ise vakıf ve derneklere okulların kapısı sonuna kadar açıldı."

CHP İstanbul il teşkilatındaki cinsel istismar iddiası

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, şiddet ve istismar olaylarına değinerek "Her kadın, çocuk cinayeti ve istismarlarında 'Devlet yine koruyamadı.' diye bağıranlar, bunlarla mücadelede kararlı ve samimi bir şekilde uğraşan devleti aciz göstermeye çalışanlar, kendi teşkilatlarında yaşanan tecavüz ve tacizlere neden sessiz kalıyorlar?" diye sordu.

CHP İstanbul il teşkilatındaki cinsel istismar iddialarını hatırlatan Yılmaz, CHP'nin 10'a yakın ilçe teşkilatında taciz ve tecavüz vakaları yaşandığını ancak mağdur kadınların seslerini teşkilatlarına duyuramadığını iddia etti. Yılmaz, "Olanlar karşısında sesiz kalan, suçluyu gizlemeye çalışan İstanbul İl Başkanı, olay kamuoyuna yansıdıktan sonra mağdurun yanındaymış gibi görünmeye çalışıyor. CHP'de her gün başka bir teşkilattan yeni bir çığlık yükseliyor ve yaşanan bunca rezilliğe rağmen Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu hala susuyor. Yandaş basın ve medyadan da tık yok." dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan Diyarbakır annelerinin eylemlerine değinen Yılmaz, "Hain terör örgütü tarafından kaçırılan, onlarca kişinin tacizine, tecavüzüne uğrayan, eziyetine maruz kalan, kalem tutması gerekirken ellerine silah verilen o çocuklar HDP'ye, CHP'ye ve diğer ittifak ortaklarına göre çocuk değil mi? Bu nedenle mi bu drama sessiz kalıyor, kınamıyor, karşı tavır almıyorsunuz?" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul'da yaşanan olayla ilgili olarak partilerinin gereğini yerine getirdiğini, söz konusu kişinin partiden ihraç edildiğini ve konunun yargıya taşındığını kaydetti.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Diyarbakır il binaları önünde oturma eylemi yapan annelerle beyaz tülbentli barış anneleri ile cumartesi anneleri arasında bir ayrım yapmadıklarını, hepsini kendi anneleri olarak gördüklerini ifade etti. Annelerin acılarını birbirlerine karşı yarıştırmayı doğru bulmadıklarını dile getiren Oluç, Kürt sorununun çözümüyle bütün annelerin acılarının giderileceğini söyledi.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, tacizin bir insanlık suçu olduğunu, bu nedenle herkesin tacizle ilgili iddiaların üzerine gitmek zorunda olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta