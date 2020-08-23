Son dakika politika: TBMM Başkanı Şentop'tan Giresun'daki selde yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı mesajı
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Son dakika politika: TBMM Başkanı Şentop'tan Giresun'daki selde yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı mesajı

Gelen son dakika haberine göre Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Giresun'daki sel felaketinde meydana gelen hasarın giderilip, kayıp ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşlara en kısa sürede ulaşılması için devletin seferber olduğunu bildirdi.

Son dakika politika: TBMM Başkanı Şentop'tan Giresun'daki selde yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı mesajı
23.08.2020 13:37 | Son Güncelleme: 23.08.2020 13:45

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Giresun'daki sel felaketinde meydana gelen hasarın giderilip, kayıp ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşlara en kısa sürede ulaşılması için devletin seferber olduğunu bildirdi.

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Giresun'daki sel felaketinde şehit olan asker ile yaşamını yitiren vatandaşların ailelerine başsağlığı diledi.

Şentop, paylaşımında, "Giresun'daki sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Bölgedeki hasarın giderilip kayıp ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşılması için devletimiz seferberdir." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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