TBMM Başkanı Şentop, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tatar'ı tebrik etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Ersin Tatar'ı sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ile tebrik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Ersin Tatar'ı sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ile tebrik etti.

TBMM Başkanı Şentop, KKTC'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Ersin Tatar'ı sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ile tebrik etti. TBMM Başkanı Şentop'un mesajı şöyle:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucuna göre KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı tebrik ediyorum. Seçim sonuçlarının KKTC halkına hayırlı olmasını diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı