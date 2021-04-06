Son dakika politika: Sudan, 1958 İsrail boykot yasasını yürürlükten kaldırmaya hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika politika: Sudan, 1958 İsrail boykot yasasını yürürlükten kaldırmaya hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika politika: Sudan, 1958 İsrail boykot yasasını yürürlükten kaldırmaya hazırlanıyor

Son dakika haber: Sudan Bakanlar Kurulu, İsrail ile imzaladığı ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından İsrail ile diplomatik ve ticari ilişkileri yasaklayan 1958 yasasını yürürlükten kaldırılması yönünde karar aldı.

240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti
240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti
Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak
Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak

Sudan Bakanlar Kurulu, İsrail ile imzaladığı ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından İsrail ile diplomatik ve ticari ilişkileri yasaklayan 1958 yasasını yürürlükten kaldırılması yönünde karar aldı.

ABD'nin Sudan'ı "terörü destekleyen ülkeler" listesinden çıkarmasının ardından, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Sudan'a ilk kez ziyaretini gerçekleştirmiş, Sudan ve ABD arasında İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik "İbrahim Anlaşmaları" (Abraham Accords) imzalanmıştı. Sudan Bakanlar Kurulu ise, bugün yapılan toplantıda İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde bir adım daha atarak, Sudan vatandaşlarının ve şirketlerinin İsrail ile diplomatik ve ticari ilişkilerini yasaklayan 1958 yasasını yürürlükten kaldırılması yönünde karar aldı.

Kararın yürürlüğe girebilmesi için Sudan'ın geçici yasama organı olarak hizmet veren Egemen Konseyin ve Bakanlar Kurulu'nun yapacağı ortak toplantıda onaylanması gerekiyor.

Sudan, 1958'de çıkardığı yasa ile Sudan vatandaşlarının ve şirketlerinin İsrail ile diplomatik ve ticari ilişkilerini ve İsrail mallarının doğrudan veya dolaylı ithalatını yasaklamıştı.

İsrail, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın aracılığı ile 42 yıl boyunca Mısır ve Ürdün ile sınırlı olan ilişkilerini normalleştirilme sürecine "İbrahim Anlaşmaları" (Abraham Accords) ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Sudan, Bahreyn ve Fas'ı eklemişti. - HARTUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Demet Akalın Demet Özdemir Berrak Tüzünataç
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Okay Yokuşlu Yılmaz Vural Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İntihar Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika politika: Sudan, 1958 İsrail boykot yasasını yürürlükten kaldırmaya hazırlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 19:04:37. #1.14#
title