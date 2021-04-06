Son dakika politika: Sudan, 1958 İsrail boykot yasasını yürürlükten kaldırmaya hazırlanıyor

Son dakika haber: Sudan Bakanlar Kurulu, İsrail ile imzaladığı ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından İsrail ile diplomatik ve ticari ilişkileri yasaklayan 1958 yasasını yürürlükten kaldırılması yönünde karar aldı.

Sudan Bakanlar Kurulu, İsrail ile imzaladığı ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından İsrail ile diplomatik ve ticari ilişkileri yasaklayan 1958 yasasını yürürlükten kaldırılması yönünde karar aldı.

ABD'nin Sudan'ı "terörü destekleyen ülkeler" listesinden çıkarmasının ardından, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Sudan'a ilk kez ziyaretini gerçekleştirmiş, Sudan ve ABD arasında İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik "İbrahim Anlaşmaları" (Abraham Accords) imzalanmıştı. Sudan Bakanlar Kurulu ise, bugün yapılan toplantıda İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde bir adım daha atarak, Sudan vatandaşlarının ve şirketlerinin İsrail ile diplomatik ve ticari ilişkilerini yasaklayan 1958 yasasını yürürlükten kaldırılması yönünde karar aldı.

Kararın yürürlüğe girebilmesi için Sudan'ın geçici yasama organı olarak hizmet veren Egemen Konseyin ve Bakanlar Kurulu'nun yapacağı ortak toplantıda onaylanması gerekiyor.

Sudan, 1958'de çıkardığı yasa ile Sudan vatandaşlarının ve şirketlerinin İsrail ile diplomatik ve ticari ilişkilerini ve İsrail mallarının doğrudan veya dolaylı ithalatını yasaklamıştı.

İsrail, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın aracılığı ile 42 yıl boyunca Mısır ve Ürdün ile sınırlı olan ilişkilerini normalleştirilme sürecine "İbrahim Anlaşmaları" (Abraham Accords) ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Sudan, Bahreyn ve Fas'ı eklemişti. - HARTUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı