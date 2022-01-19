Son dakika politika: Slovenya'nın Tayvan ile ilişkilerini geliştirme kararına Çin'den kınama - Haberler
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Son dakika politika: Slovenya'nın Tayvan ile ilişkilerini geliştirme kararına Çin'den kınama

Son dakika politika: Slovenya'nın Tayvan ile ilişkilerini geliştirme kararına Çin'den kınama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haber... Slovenya'nın Tayvan ile ilişkilerini geliştirme kararının ardından Çin, alınan kararı şiddetle kınadığını açıkladı.

Slovenya'nın Tayvan ile ilişkilerini geliştirme kararının ardından Çin, alınan kararı şiddetle kınadığını açıkladı.

Slovenya'nın, Çin ile tüm diplomatik bağlarını sonlandıran Tayvan ile ilişkilerini iyileştirme kararı almasının ardından bugün Çin hükümetinden açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Çin hükümetinin Slovenya'nın aldığı kararı şaşkınlıkla karşıladıklarını ve bu kararı şiddetle kınadığını söyledi. Lijian, "Slovenya liderinin bu açıklaması, tek Çin ilkesine açıkça meydan okuyan ve Tayvan'ın bağımsızlığını destekleyen tehlikeli bir açıklamadır" dedi. Lijia "Hiç kimse Çin halkının ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunma konusundaki güçlü kararlılığını, kararlı iradesini ve güçlü yeteneğini küçümsememelidir" diyerek sonlandırdı.

Tayvan ve Çin 1949'da yaşanan iç savaşın ardından ayrılmış ancak Çin hala Tayvan'ın kendine bağlı olduğunu ve ülkenin yasal temsilcisi olduğunu savunuyor. - PEKİN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Çin Halk Cumhuriyeti, Slovenya, Tayvan, Politika, Haber

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