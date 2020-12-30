Son dakika politika: Selçuk: "(Kovid-19) Öğretmenlerimizin arzu etmeleri halinde aşılama sürecinin bir an önce başlaması konusunda Sağlık Bakanlığı ile temasımız sürüyor."
30.12.2020 11:51 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:55
Son dakika haber... Selçuk: "(Kovid-19) Öğretmenlerimizin arzu etmeleri halinde aşılama sürecinin bir an önce başlaması konusunda Sağlık Bakanlığı ile temasımız sürüyor.
Selçuk: "(Kovid-19) Öğretmenlerimizin arzu etmeleri halinde aşılama sürecinin bir an önce başlaması konusunda Sağlık Bakanlığı ile temasımız sürüyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan