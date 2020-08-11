Son dakika politika: Savunma Sanayii İcra Komitesi: "Türkiye tam bağımsız savunma sanayi yolunda kararlı bir şekilde... Son dakika politika haberine göre Savunma Sanayii İcra Komitesi: "Türkiye tam bağımsız savunma sanayi yolunda kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir.

Savunma Sanayii İcra Komitesi: "Türkiye tam bağımsız savunma sanayi yolunda kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir." Kaynak: AA